Bucak'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı

02.07.2026 11:20
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Bucak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde sıralarında Alaattin Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 15 ACC 936 plakalı otomobil ile H.M.C. yönetimindeki 15 RA 050 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bucak'ta Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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