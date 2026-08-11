Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bucak\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bucak'ta kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 15 ADG 170 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.Ö. yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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