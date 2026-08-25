Bucak'ta Tur Otobüsü Devrildi, Yolcular Sağ - Son Dakika
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Bucak'ta Tur Otobüsü Devrildi, Yolcular Sağ

Bucak\'ta Tur Otobüsü Devrildi, Yolcular Sağ
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Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs devrildi, 34 kişi yara almadan kurtuldu. İnceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ukraynalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otobüste bulunan 32 Ukraynalı turist ile 2 personel olmak üzere toplam 34 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Bucak-Antalya kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan Ukraynalı turistlerin bulunduğu BX 5378 IH plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kısa süre içerisinde devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otobüste bulunan yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 32 Ukraynalı turist ile 2 personelin kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi. Kazanın ardından devrilen otobüs ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kara yolunda ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için ekipler çalışma yaptı. Yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Burdur, Bucak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bucak'ta Tur Otobüsü Devrildi, Yolcular Sağ - Son Dakika

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