Bucak'ta Üst Geçitte Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta Üst Geçitte Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Bucak\'ta Üst Geçitte Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde üst geçitte lastiği patladığı için yavaş bir şekilde ilerleyen tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

22.05.2024 15:06
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Burdur'un Bucak ilçesinde üst geçitte lastiği patladığı için yavaş bir şekilde ilerleyen tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya kara yolu Kahveler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Osman S. idaresindeki 15 SH 098 plakalı tır, üst geçitte lastiği patlayınca kontrollü şekilde sağ şeritte ilerlediği esnada arkasından gelen Mehmet K. idaresindeki 07 AIS 316 plakalı kamyon duramayarak arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Mehmet K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet K. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri herhangi bir patlama ve yangın ihtimaline karşı çalışma yaptı. Kazaya karışan tır ve kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Üst Geçitte Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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