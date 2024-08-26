Bucak'ta yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Bucak\'ta yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.08.2024 01:19
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Burdur'un Bucak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kestel köyü istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (38) idaresindeki 15 ADA 504 plakalı Ford marka otomobil Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gülsüm B.(76) ve Yaşar K.(57) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucak'ta yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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