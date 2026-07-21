Bucak\'ta Yangın: 100 Balya Arpa Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 balya ile 2 ton arpa yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki tarım arazileri ve yapılara sıçraması önlendi. Yangında yaklaşık 100 balya ile 2 ton arpa yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR