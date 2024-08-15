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Büfede hırsızlık anı kamerada

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hırsızın büfede hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçıvan İş Merkezinin altında bulunan bir büfede yaşandı. 2 arkadaşı ile büfeye giden hırsız, müşteri gibi tütün ürünlerinin satıldığı rafa yaslandı. Arkadaşlarının büfe sahibini oyalamasını fırsat bilen hırsız, el çabukluğuyla raftaki sigarayı cebine koydu. Arkadaşlarının alışverişi tamamlamasının ardından bölgeden uzaklaşan hırsız rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını bildiren işyeri sahipleri, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.