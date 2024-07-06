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Büfede levyeli hırsızlık kamerada

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 hırsızın bir büfedeki meşrubat dolabından 3 bin lira değerinde meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçıvan İş Merkezinin altında bulunan bir büfede yaşandı. Gece saatlerinde büfesini kapatıp evine giden Mehmet Mankal, sabah işyerine geldiğinde meşrubat dolabına yerleştirdiği kek, bisküvi ve çikolataların yerinde olmadığını fark etti. Mankal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızın levye ile meşrubat dolabının kapısını açarak hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, yaklaşık 3 bin TL değerinde meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalan levyeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını bildiren işyeri sahipleri, emniyetten bekçi talebinde bulunarak hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istedi.