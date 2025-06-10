Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi'nde bir çiftçi, buğday ekili olan biçilmeye hazır tarlasında elektronik düzenek buldu. Çiftçinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, düzeneğin yangın çıkarmak için hazırlandığı belirlendi. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine düzeneği bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İşte tarlada bulunan o düzenek;
Son Dakika › 3.Sayfa › Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu - Son Dakika
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