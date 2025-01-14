Buharkent\'te Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

3.Sayfa

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi bir anda dumanlar sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN