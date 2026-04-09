Buharkent\'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Feslek Mahallesi girişinde Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Aydın istikametinde seyir halinde olan Ben Turizme ait yolcu otobüsü ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddeti ile savrulan minibüs yol kenarında yaya olarak bulunan Halil Fidan'a (80) çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve kaza sonucu yaralanan iki kişi ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN