Belediyenin traktörü bahçeye uçtu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkan belediyeye ait traktörü römorkuyla birlikte bir evin bahçesine uçtu.

Kaza, Buldan ilçe merkezinde bulunan Bursa Mahallesi Küçük Bursa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan Buldan Belediyesine ait traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı traktör, römorkuyla birlikte yolun kenarındaki evin bahçesine uçtu. Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, traktörde maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ