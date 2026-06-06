Buldan'da Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Buldan'da Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Buldan\'da Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
06.06.2026 07:55
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle devrilen traktördeki 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada; tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Ali Dağcı (75) idaresindeki traktör, aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali Dağcı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Dağcı, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Buldan, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buldan'da Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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