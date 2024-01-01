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Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi

Bulgaristan'ın Vidin yakınlarında bulunan Tuna Köprüsü'nde, Avusturya'dan Türkiye'ye gelen bir Türk vatandaşının otomobilinde yapılan incelemede 18 tabanca bulundu. Otomobilin sürücüsü, tabancaları ailedeki çocukların oyuncak olarak kullanması için Avusturya'dan aldığını iddia etti. Silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi
01.01.2024 - 18:54,
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Bulgaristan gümrüğünde, Avusturya'dan Türkiye'ye gelen bir Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi.

Avusturya'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir otomobil, Bulgaristan'da Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü'nde inceleme yapmak üzere Bulgar gümrük müfettişleri tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü, yalnızca kişisel bagaj taşıdığını söyledi. Ancak polis memurları içinde kıyafet bulunan valizi kontrol ederken 18 silah buldu. Otomobilin sürücüsü, tabancaları ailedeki çocukların oyuncak olarak kullanması için Avusturya'dan aldığını söyledi. Tetiği ve şarjörü olan komple çerçevelerden oluşan silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Avusturya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bulgaristan gümrüğünde Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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