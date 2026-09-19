Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğünde Türk tırından 20 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğünde Türk tırından 20 bin paket kaçak sigara çıktı

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Bulgaristan\'ın Kaptan Andreevo gümrüğünde Türk tırından 20 bin paket kaçak sigara çıktı
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Fransa'ya giden Türk plakalı tır, Kaptan Andreevo gümrüğünde x-ray ve fiziki kontrolde 20 bin paket kaçak sigarayla yakalandı. Plastik kutulara gizlenen sigaraların değeri 80 bin 650 euro; araca el konuldu, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.

Türkiye'den Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan Türk plakalı bir tırda, Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrüğünde, yapılan kontrolünde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan Türk vatandaşı tır sürücüsü, Fransa'ya götürülen yükün tek kullanımlık plastik kutulardan oluştuğunu beyan ederek gerekli belgeleri gümrük görevlilerine sundu.

Gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizi sonrasında tır, x-ray cihazıyla kontrol edildi. Tarama sırasında aracın kargo bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine tır detaylı aramaya alındı.

Sigaraları plastik kutuların arasına gizlediler

Gümrük memurlarının yaptığı fiziki kontrolde, beyan edilen plastik kutuların arasında gizlenmiş sigaraların bulunduğu 40 kutu tespit edildi. Sigaraların, plastik kutuların altına yerleştirildiği ve üzerlerinin beyan edilen ürünlerle kapatılarak gizlendiği belirlendi. Bu yöntemle, kutular açıldığında ilk bakışta yalnızca beyan edilen plastik kutuların görülebildiği belirtildi.

20 bin paket sigara ele geçirildi

Ele geçirilen 20 bin paket sigaraların tamamının yabancı ülke gümrük vergisi bandrolü taşıdığı ve toplam değerinin 80 bin 650 euro olduğu bildirildi.

Tütün ürünleri ile kaçakçılıkta kullanıldığı değerlendirilen araca el konulurken, olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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