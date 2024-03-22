Bulgaristan vatandaşının Türkiye'ye getirdiği anabolik steroid ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan vatandaşının Türkiye'ye getirdiği anabolik steroid ilaçlar ele geçirildi

Bulgaristan vatandaşının Türkiye\'ye getirdiği anabolik steroid ilaçlar ele geçirildi

Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Gümrük Karakolu'nda yapılan kontrolde, Bulgaristan vatandaşı bir sürücünün valiz ve sırt çantasında 425 paket anabolik steroid ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlara el konulurken, ilaçları getiren kişiye Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

22.03.2024 13:29  Güncelleme: 13:39
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Türkiye'ye günübirlik olarak ziyarete gelen Bulgaristan vatandaşının aldığı anabolik steroid ilaçlar Kaptan Andreevo Karakolunun gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Gümrük Karakolunun gümrük memurları, kontrol noktasında Bulgaristan plakalı bir arabanın denetimi sırasında 425 paket tıbbi ürüne el koydu. Araçta, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirten Bulgaristan vatandaşı sürücü ve kadın yolcusu, Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat etti. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi. Gümrük görevlileri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün sahip olduğu valiz ve sırt çantasındaki kıyafetlerin altında çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi. Bir kısmı anabolik steroid olan enjeksiyon solüsyonları, ampuller ve farklı amaçlara yönelik tabletlerin yer aldığı 425 paket bulundu.

Kaçak ilaçlara el konulurken, ilaçları getiren kişiye Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Türkiye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bulgaristan vatandaşının Türkiye'ye getirdiği anabolik steroid ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika

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