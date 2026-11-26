Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 24 şüpheli dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 10'u nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, şüphelilerden 1'i tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeye getirilen 14 şüpheli ise ek ifade işlemleri için yeniden emniyete götürülmüştü. Soruşturma kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25 oldu.