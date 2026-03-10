Burçak Toplayan Adam Avcı Kurşunuyla Öldü - Son Dakika
Burçak Toplayan Adam Avcı Kurşunuyla Öldü

10.03.2026 16:52
Bursa Keles'te burçak toplarken vurulan 67 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alana burçak toplamak için giden 67 yaşındaki adam, avcı kurşunuyla hayatını kaybetti. Jandarmanın 24 saat geçmeden çözdüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Küçükkovacık Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 yaşındaki Nejdet Ö. sabah saatlerinde çam ağaçlarındaki burçakları toplamak için araziye gitti. Aynı bölgede bulunan vatandaşlar saat 12.30 sıralarında silah sesi duydu ancak ne olduğunu anlayamadı.

Bir süre sonra babasını merak eden oğlu araziye indi. Babasını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan oğlu, ilk etapta ağaçtan düştüğünü düşündü. Ancak yerdeki kanları fark edince babasının vurulduğunu anlayarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Nejdet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk değerlendirmelere göre Özkaya'nın bölgede avlanan kişi ya da kişiler tarafından domuz sanılarak vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayın şüphelileri oldukları değerlendirilen Şeref D. (56), Ersin D. (29) ve Muharrem K. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından Şeref D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersin D. ile Muharrem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Burçak Toplayan Adam Avcı Kurşunuyla Öldü
