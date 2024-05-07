Burdur-Antalya kara yolunda kavşakta kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur-Antalya kara yolunda kavşakta kaza: 1 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda kavşakta kaza: 1 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Büğdüz köyü kavşağında meydana geldi. Yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

07.05.2024 13:00
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Burdur- Antalya kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Büğdüz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ramazan K. (19) idaresindeki 15 PL 564 plakalı Tofaş marka otomobil, Büğdüz kavşağına geldiği esnada kavşağa giren Hüseyin B. (74) idaresindeki 07 DL 927 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle Tofaş otomobil sürücüsü Ramazan K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan K. kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya kara yolunda kavşakta kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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