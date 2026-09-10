Burdur-Antalya karayolunda araç ile kamyon çarpıştı, 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Burdur-Antalya karayolunda araç ile kamyon çarpıştı, 4 kişi hafif yaralandı

Burdur-Antalya karayolunda araç ile kamyon çarpıştı, 4 kişi hafif yaralandı
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Burdur-Antalya karayolu Sanayi Kavşağı'nda hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayça Y. yönetimindeki 26 AIB 962 plakalı hafif ticari araç ile Şaban Ü. idaresindeki 07 TEF 81 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gürsel Y., Asya Y., Aysun A. ve Pelin D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hafif olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Burdur Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnceleme, Antalya, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur-Antalya karayolunda araç ile kamyon çarpıştı, 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Antalya karayolunda araç ile kamyon çarpıştı, 4 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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