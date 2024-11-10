Burdur-Antalya yolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur-Antalya yolunda kaza: 2 yaralı

Burdur-Antalya yolunda kaza: 2 yaralı

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.11.2024 19:17
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Burdur- Antalya karayolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.23 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (50) idaresindeki 07 BCB 817 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atardak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Y. ve araçta bulunan Havva Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahasinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya yolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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