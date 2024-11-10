Burdur-Antalya yolunda kaza: 2 yaralı

3.Sayfa

Burdur- Antalya karayolunda yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.23 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Tekke rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (50) idaresindeki 07 BCB 817 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atardak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Y. ve araçta bulunan Havva Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahasinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR