Burdur Belediyesi imar davasında 51 sanık yargılanıyor, Başkan Ercengiz savunma yaptı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi imar davasında 51 sanık yargılanıyor, Başkan Ercengiz savunma yaptı

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Burdur Belediyesi imar davasında 51 sanık yargılanıyor, Başkan Ercengiz savunma yaptı
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Burdur Belediyesindeki imar davasında 51 sanığın yargılandığı, 22 sanık için zamanaşımının değerlendirildiği ikinci duruşma görüldü. Sanık sıfatıyla savunma yapan Başkan Ercengiz, kararların oy birliğiyle alındığını söyledi; mahkeme bilirkişi raporu için duruşmayı erteledi.

Burdur Belediyesindeki imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin aralarında eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ile mevcut Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de bulunduğu 51 sanığın yargılandığı ve 22 sanık hakkında zaman aşımı hükümlerinin değerlendirildiği 'görevi kötüye kullanma' davasının ikinci duruşması görüldü.

Mahkemede savunma yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, imar planı değişikliklerine ilişkin kararların zamanında oy birliğiyle alındığını belirterek, komisyonda verilen raporlarına güvendiklerini söyledi. Belediye meclisinde alınan kararların kamuoyuna açık olduğunu ifade eden Ercengiz, kararlarda kişi isimlerinin değil, ada ve parsel bilgilerinin yer aldığını söyledi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iş adamı Baki Varol'un imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Aralarında eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, 22 sanık hakkında zamanaşımı hükümlerinin değerlendirilmesine karar verilmişti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporu alınması amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Başkan Ercengiz sanık sıfatı mahkemeye katıldı

Davanın ikinci duruşmasında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mahkemeye katılarak sanık sıfatıyla savunma yaptı. Başkan Ercengiz yaptığı savunmada, verilen kararların zamanında oy birliği ile kabul edildiğini belirterek yapılan oylamada öncesi verilen komisyon raporlarına güvendiklerini ifade etti. Başkan Ercengiz ayrıca, belediye meclisinde alınan kararlarının tamamının kamuoyuna açık olduğu aktarırken alınan kararlarda kişilerinin isimlerinin söylemediğini sadece ada, parsel olarak bilindiğini söyledi. Mahkeme heyeti tarafından diğer sanıklarının dinlenmesinin ardından, bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
Burdur BelediyesiBelediyePolitika3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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