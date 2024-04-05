Burdur'un Bucak ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.40 sıralarında M.O.'ya ait olduğu öğrenilen ve yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı dairede çıkan yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyalar yanarak kül oldu. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur Bucak'ta Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen yangında, bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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