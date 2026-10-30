Burdur Bucak\'ta gece çıkan ev yangını söndürüldü, kimse etkilenmedi

Burdur Bucak'ta gece çıkan ev yangını söndürüldü, kimse etkilenmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir kişi etkilenmezken evde maddi hasar meydana geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, gece saatlerinde sıralarında Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir kişinin etkilenmediği öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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