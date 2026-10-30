Burdur Bucak\'ta gece çıkan ev yangını söndürüldü, kimse etkilenmedi

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde sıralarında Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir kişinin etkilenmediği öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.