Burdur'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. isimli şahıs, Çendik Köyü Esengöl mevkindeki evinde yakalanarak tutuklandı. Hüseyin E., adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

30.07.2024 13:59
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Burdur'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. yakalanarak tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kasten yaralama, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. isimli şahsı, Çendik Köyü Esengöl mevkindeki saklanmış olduğu evde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen Hüseyin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Burdur, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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