Burdur'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. yakalanarak tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kasten yaralama, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin E. isimli şahsı, Çendik Köyü Esengöl mevkindeki saklanmış olduğu evde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen Hüseyin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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