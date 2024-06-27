Burdur'da 8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

3.Sayfa

Burdur'da 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çavdır İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yapılan operasyonda 25 Haziran günü, "hırsızlık, nitelikli yağma, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" suçlarından 8 ayrı aranma kaydı ile 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen Y.A. buradaki işlemlerinin ardından Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR