Burdur'da 8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da 8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Burdur'da 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çavdır İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

27.06.2024 17:24
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Burdur'da 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çavdır İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yapılan operasyonda 25 Haziran günü, "hırsızlık, nitelikli yağma, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" suçlarından 8 ayrı aranma kaydı ile 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen Y.A. buradaki işlemlerinin ardından Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika

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