Burdur'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
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Burdur'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Yeşilova'da alacak verecek yüzünden av tüfeğiyle vurulan Hüseyin B. ağır yaralandı.

02.11.2024 20:13
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden av tüfeği ile göğsünden vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.35 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi İğdir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan B.T. (35) aynı köyde yaşayan Hüseyin B.'yi (48) arabasının içinde otururken av tüfeğiyle vurdu. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O sırada köylüler Hüseyin B.'yi bir otomobile bindirerek Yeşilova Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Yolda karşılaşılan ambulansın teslim aldığı yaralı ambulans ile önce Burdur Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayın şüphelisi B.T. tüfekle birlikte kayıplara karışırken jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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