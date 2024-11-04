Burdur'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
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Burdur'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Av tüfeğiyle komşusunu vuran zanlı Antalya'da yakalanarak tutuklandı, yaralı ağır durumda.

04.11.2024 11:43
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden av tüfeği ile komşusunu vuran ve kayıplara karışan zanlı Antalya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan şahsın ise tedavisi sürüyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesi İğdir köyünde 2 Kasım tarihinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bayram T. (35) aynı köyde yaşayan Hüseyin B.'yi (48) arabasının önünü keserek av tüfeğiyle vurdu. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O sırada köylüler Hüseyin B.'yi bir otomobile bindirerek Yeşilova Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Yolda karşılaşılan ambulansın teslim aldığı yaralı ambulans ile önce Burdur Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan olayın şüphelisi Bayram T. yapılan çalışmalar neticesinde Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve burada ki işlemlerinin ardından dün Burdur Adliyesi'ne sevk edilen Bayram T. kasten yaralama suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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