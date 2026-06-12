Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası

Burdur\'da Alkollü Motosiklet Kazası
12.06.2026 09:57
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Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, 0.96 promil alkol tespit edildi.

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde motosiklet sürücüsü 0.96 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi Deliktaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 15 AAH 975 plakalı motosiklet ile E.E.'nin kullandığı 15 AF 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada polis ekipleri motosiklet sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nalan Işık Nalan Işık:
    yine kaza yine alkol kime yaradı bunun aq 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Alikaya Mehmet Alikaya:
    şimdi çocuklar bunu görüyo tabii sonra da aynısını yapıyo birazcık bilinçli olmak çok mu zor 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Murat Yılmaz Mehmet Murat Yılmaz:
    yahu bunlar hep böyle işte bir ders almıyorlar hiç bundan sonra da almayacaklar galiba yazık gençlere 0 0 Yanıtla
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