Burdur'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı

06.03.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da polis, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 15 kişiyi yakaladı ve tutukladı.

Burdur'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında kamu güvenliği ve düzeninin korunması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların; kasten öldürme ve yağma suçundan 18 yıl 9 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl 7 ay, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 13 yıl 11 ay 14 gün, hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Operasyon çerçevesinde ayrıca 5 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 11 kişi de yakalandı. Toplam 15 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:30:43. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.