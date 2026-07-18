Burdur'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'da çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kışla Mahallesi Selendi mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personelle müdahale eden ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 20 dekarlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR