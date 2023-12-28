Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 17 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklandı 3 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan "basit yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 10 yıl 5 Ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, korku kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR