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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplamda 17 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve 14'ü tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı
28.12.2023 - 21:40,
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 17 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklandı 3 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan "basit yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 10 yıl 5 Ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, korku kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yakalanan 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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