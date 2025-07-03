Burdur\'da Ayakkabılıktan Çıkan Yılan Doğaya Bırakıldı

Burdur'da bir evin ayakkabılığında fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Değirmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi, ayakkabılıkta anormal bir hareket fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede yılanı ayakkabılığın içinde tespit etti. Özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğaya salındı. - BURDUR