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Burdur'da Balkondayken Hırsızı Yakalayan Ev Sahibi, Hırsızın Yedek Anahtarla Kaçmasına Engel Olamadı - Son Dakika
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Burdur'da Balkondayken Hırsızı Yakalayan Ev Sahibi, Hırsızın Yedek Anahtarla Kaçmasına Engel Olamadı

Burdur'da bir ev sahibi, balkonda polisi beklerken içeriden duyduğu ses üzerine evine giren hırsızı yakaladı. Ancak hırsız, ev sahibinin yedek anahtarını kullanarak kaçmayı başardı. Aynı hırsızın başka bir eve de girdiği ve ziynet ve döviz çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Burdur\'da Balkondayken Hırsızı Yakalayan Ev Sahibi, Hırsızın Yedek Anahtarla Kaçmasına Engel Olamadı
19.12.2023 - 17:59,
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Burdur'da balkondayken içeriden duyduğu ses üzerine evine giren kadın hırsızı yakalayan ev sahibi, komşusuyla birlikte polisi beklerken eve girdiği yedek anahtarı yanında bulunan hırsız kapıyı açıp evden kaçtı.

Burdur'da öğle saatlerinde Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir eve giren hırsız, o esnada evde olan ev sahibi Ömer Arslan tarafından kıskıvrak yakalandı. Komşusu Hatice Çiçek'i arayarak yardım isteyen Arslan, komşusu gelince kapıyı kilitleyerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası hırsızı içeride bırakıp balkonda polis ekiplerinin gelmesini bekledikleri esnada eve ayakkabılıktan aldığı yedek anahtarla giren hırsız yine aynı anahtarla kapıyı açarak kaçıp kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından apartmanda yapılan incelemede, aynı hırsızın önce yine ayakkabılıkta bulduğu yedek anahtar ile Ali Belenkuyu'ya ait eve de girerek buradan ziynet ve döviz çaldığı tespit edildi.

Komşusunun haber vermesi üzerine aşağıya indiğini ve hırsızla karşılaştıktan sonra yaşadıklarını anlatan komşu Hatice Çiçek, "Komşum aradı beni Fatma Arslan. Evlerine hırsız girdiğini ve eşiyle karşılaştığını söyledi. Ben indim, hırsızı gördüm. Kapalı bir bayandı. 30-35 yaşlarında 155-160 santim boylarında bir bayandı. Biz kapıyı kilitledik Ömer bey ile. Daha sonra Ömer bey ile çok panik yaptık. Kadın üstümüze gelmeye başlayınca Ömer beye 'biz balkona geçelim nasıl olsa kapıyı kilitledik' dedim. Kadın evin yedek anahtarını ayakkabılıktan alıp da girmiş onu fark edemedik. Biz balkondayken kapıyı anahtar ile açtı. Biz o esnada üzerinde kesici bir alet olduğunu düşündüğümüz için bir tartışmaya veya boğuşmaya girmek istemedik. Kadın kapıyı açarak kaçtı Ömer bey de arkasından koştu ama nafile. Çünkü bizim apartmanın 2 çıkışı olduğu için hangi kapıdan çıktığını anlayamadık. Sanırım araba ile kaçtı bu şekilde maalesef elimizden kaçırdık" dedi.

Çocukları eve girsin diye yedek anahtarı ayakkabılıkta tuttuklarını hırsızın da oradan alarak girdiğini söyleyen komşu Hatice Çiçek, "Ömer ile yüz yüze karşılaşmışlar. Normal bir bayan üstü başı gayet düzgün, konuşması gayet düzgün, Burdur'un yerlisi gibiydi. Ömer bey kuyumcu olduğu için daha hakim kolunda bileziği falan vardı, evin içinde ayakkabı ile dolaşıyordu baş örtülü, 155-160 santim boylarında bir bayandı. Komşumuz Zeliha Belenkuyu – Ali Belenkuyu'nun evine de girmiş. Buradan herkese sesleniyorum; anahtarları bazen ayakkabılığa koyuyoruz çocuklarımız girsin diye. Bu takip edilmiş, Zeliha komşumuzun evini tamamen boşaltmış anahtarı da geri yerine koymuş. Biz şahsı tespit ettik inşallah en kısa zamanda yakalanır" şeklinde konuştu.

Evine hırsız girdiğini sonradan öğrenen Ali Belenkuyu ise hırsızın evine ayakkabılıkta bulduğu anahtar ile girdiğini düşündüklerini belirterek, "Olay esnasında bende eşim de işteydi. Evimiz boştu. Hırsız eve kendi evi gibi çok rahat bir şekilde girmiş. Biraz biriktirmiş olduğumuz ziynet eşyası vardı, dolar vardı. Bunların hepsini alıp götürmüşler. Kapıda bir zorlama yok gibi görünüyor. Büyük ihtimalle yedek anahtarı koyduğumuz yerden bulup öyle girmişler. Bizden çıktıktan sonra komşuya girmişler. Komşu eveymiş o sırada balkondaymış. Tıkırtıyı duyunca içeride yakalamış hırsızı. Polislere haber vermiş. İçeriye kilitlemiş, daha doğru kilitledim sanmış. Polisleri beklerken hırsız elinde anahtar olduğu için aynı kapıyı açıp kaçmış" dedi.

"Kızımın düğünü için biriktirmiştik"

Evdeki altınları kızını evlendirmek için biriktirdiğini söyleyen Belenkuyu, "Çocuklarımdan birini nişanladık, evlendirecektik. Düğün için biriktiriyorduk altın ve dolarları. Diğer çocuklarım okuyor. Ama maalesef gitti hepsi. Umarım bir an önce bulunurlar" diye konuştu.

Görgü tanıklarından alınan ifade ve eşkal bilgisi sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Balkondayken Hırsızı Yakalayan Ev Sahibi, Hırsızın Yedek Anahtarla Kaçmasına Engel Olamadı - Son Dakika


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