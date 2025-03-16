Burdur'da Belediye Personeli Aracında Ölü Bulundu

Belediye personeli aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

BURDUR - Burdur'da belediye personeli olarak çalışan bir kişi sabah saatlerinde park halindeki araç içerisinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay saat 10.00 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halinde bulunan 15 NB 434 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmalar sonrasında ölen kişinin Murat B.olduğu belirlenirken savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Murat B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda araç içerisinde bir adet av tüfeği bulunurken Murat B.'nin kendi yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor.