Burdur\'da çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyü Sekiavlağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılseki köyünde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle tamamen hasar alan evde göçük meydana geldi. Ekipler tarafından enkaz üzerinde yapılan incelemelerde ev sahibi Ayşe Aldemir'in (92) yanmış cesedi bulundu. Kadının yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - BURDUR