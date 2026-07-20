Burdur\'da çöp depolama alanında yangın

Burdur'da çöp depolama alanında çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Burdur Belediyesi Katı Atık Tesisi çöp depolama sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp yığınlarından yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara ve tesislere sıçramasını önlemek amacıyla ekipler seferber oldu. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, çöp yığınları dağıtılarak alevlerin ilerleyişi durdurulmaya çalışılırken, itfaiye ve orman ekipleri de su ve köpükle yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma işlemleri yapıldı. - BURDUR