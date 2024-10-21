Burdur'da Dolandırıcılığa Engel

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Burdur'da bankaya gelerek 320 bin TL para yatırmak isteyen şahıs, banka dolandırıcıların elinden banka çalışanlarının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, 16 Ekim günü, Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bankanın önünde M.G. isimli şahsın sürekli telefonda görüşmesi ve para göndermeye çalışarak şüpheli hareketlerde bulunması üzerine banka görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekipler bankada M.G. isimli vatandaş ile görüşen şüphelinin kendisini polis-savcı olarak tanıtıp 320 bin TL para talebinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine olaya engel olan polis M.G. isimli şahsı bilgilendirip dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. - BURDUR