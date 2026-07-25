Burdur\'da Düşen Adam Ağır Yaralandı

Burdur'da park halindeki kamyonetinden eşya indirdiği sırada dengesini kaybederek düşen 48 yaşındaki şahıs, başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Ototamirciler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (48), iş yerinin önünde park halinde bulunan 15 AR 403 plakalı kamyonetten eşya indirdiği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü. Düşme sırasında başını sert zemine çarpan A.K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.