Bucak ilçesinde çıkan yangında 25 dekar alan kül oldu

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Burdur'un Bucak ilçesinde Antalya karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında çıkan yangında yaklaşık 25 dekar alan yanarak kül oldu.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınları Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur-Antalya karayolu kenarında bulunan fabrikaların bitişiğindeki ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 25 dekar alan yanarak kül oldu. - BURDUR