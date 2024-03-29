Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekli saldırı: 1 yaralı

Burdur\'da hayvan otlatma kavgasında tüfekli saldırı: 1 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İbecik köyünde meydana gelen olayda G.G. ile Ş.G. arasında tartışma çıktı. Ş.G. aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı. Jandarma ekipleri Ş.G.'yi gözaltına aldı, G.G.'nin tedavisi devam ediyor.

29.03.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, İbecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. ( 31) ile Ş.G. (47) arasında arazide hayvan otlatma konusundan tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine taş ile saldırdı ardından Ş.G. eve giderek aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yaralanan G.G. köylüler tarafından araç ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından Ş.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Gölhisar, Jandarma, Burdur, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:38 Edirne’de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 22:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da hayvan otlatma kavgasında tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement