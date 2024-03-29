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Burdur'da hayvan otlatma tartışmasında 1 kişi tüfekle vuruldu

BURDUR - Burdur'un Gölhisar arasında iki kişi arasında çıkan arazide hayvan otlatma tartışması kavgaya dönüşünce 1 kişi tüfekle bacağında vurularak yaralandı.

Olay Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.G.ile Ş.G.arasında arazide hayvan otlatma konusundan tartışma çıktı. İlk önce birbirlerine taş ile saldıran şahıslardan G.G. daha sonra eve giderek aldığı av tüfeği ile Ş.G.'nin yanına gelerek diz kapağı ve ayak bileği bölgesinden G.G.'yi vurarak yaraladı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yaralanan G.G. köylüler tarafından araç ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köye gelen jandarma ekipleri tarafından Ş.G. gözaltına alınırken G.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.