Burdur\'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.50 sıralarında Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli A. (88) idaresindeki 15 LH 052 plakalı Dacia marka otomobil, Furkan K. (26) yönetimindeki 16 NPE 30 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçtaki sürücüler yaralandı. Veli A., kaza sonrası aracıyla tarım makinelerinin bulunduğu bir arsaya düşerek aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Veli A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı sürücü Furkan K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR