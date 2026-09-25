Burdur\'da inşaatta fenalaşan 62 yaşındaki çatı ustası hastanede hayatını kaybetti

Burdur'da çalıştığı inşaatta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çatı ustası müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çatı ustası olarak çalışan Mehmet Kalgır (62), çalışma sırasında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kalgır, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.