Burdur\'da inşaatta fenalaşan 62 yaşındaki çatı ustası hastanede hayatını kaybetti

Burdur'da inşaatta fenalaşan 62 yaşındaki çatı ustası hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da Bağlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 62 yaşındaki çatı ustası, saat 09.00 sıralarında rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ustanın ölümüyle ilgili polis tahkikat başlattı.
Burdur'da çalıştığı inşaatta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çatı ustası müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çatı ustası olarak çalışan Mehmet Kalgır (62), çalışma sırasında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kalgır, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.
Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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