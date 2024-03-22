Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 13 firari hükümlü yakalandı. İl genelinde yapılan sorgulamalarda 145 aranan şahıs ve 4 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı. Yakalanan 13 firari şahıs tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

22.03.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da jandarma ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11- 21 Mart tarihleri arasında meydana gelen 19 asayiş olayında 26 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 33 bin 275 şahıs sorgulamasında 145 aranan şahıs, 13 bin 259 araç sorgulamasında 4 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Jandarma, Burdur, Güvenlik, Cezaevi, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Burdur'da kıraathanede yapılan denetimde kumar tespit edildi
    21:42 Burdur'da kıraathanede yapılan denetimde kumar tespit edildi

    Burdur'da yapılan şok denetimde, Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

  • Çerkezköy'de Minibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı
    21:41 Çerkezköy'de Minibüse Tır Çarptı: 5 Yaralı

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

  • Nevşehir'de 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
    21:39 Nevşehir'de 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

    Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Moskova'daki AVM'de Silahlı Saldırı: Yangın Çıktı, Görüntüler Ortaya Çıktı
    21:38 Moskova'daki AVM'de Silahlı Saldırı: Yangın Çıktı, Görüntüler Ortaya Çıktı

    Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.

  • Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili
    21:37 Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili

    Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor.

  • Isparta'da tren ile traktörün çarpıştığı feci kaza kamerada
    21:36 Isparta'da tren ile traktörün çarpıştığı feci kaza kamerada

    Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kaza, traktör ile yolcu treninin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza anı trenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
    21:25 CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

    CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu ifadesinde, 'Bu soruşturmanın seçime 10 gün kalmışken CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyorum' dedi.

  • Bursa'da firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
    21:24 Bursa'da firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

    Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.A'yı yakalamak için harekete geçti. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Isparta'da traktör ile yolcu treni çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı
    21:20 Isparta'da traktör ile yolcu treni çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

    Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde trenin traktörün önüne çıkmasıyla çarpışma anı yer aldı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor.


21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 21:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement