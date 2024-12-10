Burdur\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Burdur'da kaçak kazı yapan 1 şüpheli yakalanırken tarihi değer taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Aralık'ta yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 104 sikke, 2 ok ucu, 3 obje, 1 bilezik, 2 dedektör ve 1 dedektör kulaklığı ele geçirildi. - BURDUR