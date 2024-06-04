Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mayıs ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan 36 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01- 31 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen 34 faaliyette yakalanarak adli/idari işlem yapılan 36 şüpheliden 27'si ifadesinin alınmasının ardından serbest, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahale edilen olaylarda 50 gram skunk, 33 gram eroin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza, 7 adet kullanma aparatı, 492 litre kaçak/sahte şarap, 30 litre kaçak/sahte viski, 16 litre kaçak/sahte rakı, 5 litre etil/metil alkol, 4 adet alkollü içki aroması/kiti, 2 adet damıtma düzeneği, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet tüfek şarjörü, 27 adet tabanca mühimmatı, 46 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. - BURDUR