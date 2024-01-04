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Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Burdur\'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
04.01.2024 - 02:10,  Güncelleme: 02:11
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 28 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 33 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 26'sı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır.

Müdahale edilen olaylarda; 160 gram eroin, 5 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 110 gram skunk, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas, 42 bin gram tütün, 8 bin 300 adet dolu makaron, 21bin 800 adet boş makaron, 4 bin 950 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet elektronik sigara likiti, 4 bin 800 gram kaçak çay 10 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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