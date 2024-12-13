Burdur'da Kafeterya Yangını - Son Dakika
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Burdur'da Kafeterya Yangını

Burdur\'da Kafeterya Yangını

Burdur'da bir kafeteryadaki soba yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

13.12.2024 01:41
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Burdur'da bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç katlı binanın zemin katında bulunan bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürülürken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kafeterya Yangını - Son Dakika

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