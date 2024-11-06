Burdur'da Kamyon Şarampole Uçtu: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Kamyon Şarampole Uçtu: Sürücü Ağır Yaralı

Burdur\'da Kamyon Şarampole Uçtu: Sürücü Ağır Yaralı

Gölhisar'da freni patlayan hafriyat kamyonu 40 metre düşerek devrildi, sürücü ağır yaralandı.

06.11.2024 12:06
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan hafriyat kamyonu virajı alamayarak yaklaşık 40 metre yükseklikten şarampole uçtu. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Altınyayla kara yolu Özdirmil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınyayla istikametinden Gölhisar istikametine seyir halinde olan Nasuh E. (33) idaresindeki 15 EC 247 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni patladı. Durumu arkadaşlarına bildiren sürücü, önünde seyreden diğer kamyon sürücüsüne yolu açmasını söyledi. Yokuş aşağı inen kamyon keskin viraja geldiğinde virajı alamayacağını anlayınca direksiyonu kırarak bariyerleri aşıp ormanlık alana daldı. Çam ağaçlarını devirerek yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düşüp devrilen kamyon hurdaya dönerken sürücü ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Nasuh E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nasuh E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kamyon Şarampole Uçtu: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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